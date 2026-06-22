Barcelona consolida su "infraestructura invisible" de aguas freáticas por más de 50 millones

Nuevo depósito de agua freática del Castell de Montjuïc - EUROPA PRESS

BARCELONA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha presentado la finalización de la red de aguas freáticas de la ciudad, que ha supuesto una inversión de 50 millones de euros, consolidando así la "infraestructura invisible" de la ciudad, capaz de ampliar en un 20% la capacidad de la red, un volumen equivalente a 60 piscinas olímpicas más cada año.

"Ponemos punto y final a la ampliación de la red de agua freática de este mandato, en el que lo que hemos hecho es cambiar la orientación y ser más proactivos, haciendo también un salto de escala", ha afirmado este lunes desde el nuevo depósito de aguas freáticas del Castell de Montjuïc, acompañado por la primera teniente de alcalde, Laia Bonet.

Esta nueva infraestructura es el último paso de la política de "resiliencia" contra el cambio climático impulsada desde el consistorio que, junto a los depósitos del Viver de Tres Pins y el de los jardines de Joan Brossa, permitirá abastecer el riego de dos tercios de la montaña de Montjuïc.

En paralelo, desde 2024 también se han mejorado o instalado depósitos en hasta 6 puntos de la ciudad: concretamente, en Can Batlló, el parque Joan Miró, la avenida Diagonal, el Palau Reial y las calles Consell de Cent y Alfons el Magnànim, todos finalizados durante el año pasado.

Estos depósitos han supuesto una inversión de 22,8 millones de euros, a los que se suman 30 millones dedicados a la mejora de los sistemas de riego para inaugurar esta "nueva etapa de la ciudad", que Collboni ha asegurado que prevén mantener en el próximo mandato, en la misma proporción.

SUBSUELO

El alcalde ha aclarado que el agua freática que se recoge en la ciudad proviene, eminentemente, del subsuelo de la ciudad y "no es ni potable ni potabilizable", pero puede ser utilizada tanto para el riego de parques y jardines como para la limpieza de las calles y para los bomberos.

Collboni ha enmarcado el uso de este agua freática, que ahorrar en agua potable, en el "cambio cultural" que ha precipitado el cambio climático, que implica una mayor probabilidad de sequías, y que los ciudadano deben ir entendiendo.