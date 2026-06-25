Barcelona constituye la Taula de Diàleg Civil para impulsar la colaboración con el tercer sector

Archivo - Edificio del Ayuntamiento de Barcelona, a 1 de agosto de 2023, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Barcelona ha constituido la Taula de Diàleg Civil, un nuevo órgano creado por el Ayuntamiento de Barcelona, la Taula del Tercer Sector Social y La Confederació, para impulsar la colaboración público-social con el tercer sector social en la ciudad.

En la reunión de constitución, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha firmado el decreto para la creación de este organismo, siendo el primer ayuntamiento que impulsa este órgano de interlocución a raíz de la aprobación de la ley del tercer sector social, informan este jueves el consistorio, la Taula y la Confederació.

La Taula de Diàleg Civil será el órgano de participación y concertación institucional, con el objeto de constituir un espacio permanente de interlocución entre el Ayuntamiento y las entidades del tercer sector más representativas de la ciudad.

Han acompañado al alcalde a la reunión constitutiva, la quinta teniente de alcalde, Raquel Gil, la comisionada de Acción Social, Sonia Fuertes, y la gerente Laia Claverol, mientras que por parte de las entidades han asistido sus presidentes, Xavier Trabado (Taula del Tercer Sector) y Jordi Roman (La Confederació).

La Taula nace en respuesta a la ley del tercer sector y a la demanda de las entidades de crear espacios de interlocución con las administraciones, y quiere facilitar la comunicación permanente, la generación de propuestas, la concertación de políticas públicas y la búsqueda de soluciones compartidas a los retos sociales de la ciudad, con criterios de inclusión, transparencia y rendición de cuentas.