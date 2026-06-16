Barcelona construirá 16 pisos públicos y locales comunitarios en el Benet Corner de Ciutat Vella

Archivo - Fachada de un edificio, a 25 de abril de 2023, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona construirá un edificio con 16 pisos públicos, además de equipamientos y locales comunitarios, que irán en la planta baja, en la parcela conocida como Benet Corner, en la calle Rec Comtal 19b del distrito de Ciutat Vella.

El plan ha sido aprobada definitivamente este martes en la comisión de Ecología, Urbanismo y Vivienda, en la que el concejal de Ciutat Vella, Albert Batlle, ha celebrado convertir en vivienda "uno de los pocos suelos disponibles en el distrito".

También ha señalado que el proyecto busca "preservar y dar continuidad al valor social que ya tiene este espacio" y ha afirmado que se trabajará por que la Fundació Comtal tenga encaje en el futuro equipamiento.