Barcelona contratará vigilancia privada en solares de Sant Andreu para evitar asentamientos

Asentamiento de barracas en la zona de la Sagrera de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona contratará vigilancia privada en una veintena de solares municipales situados en el distrito de Sant Andreu para evitar entradas o actos incívicos, así como posibles asentamientos en el entorno de La Sagrera.

Según ha avanzado 'Betevé' y confirman fuentes municipales a Europa Press, se trata de un contrato de vigilancia privada que se publicó en febrero y que tiene como finalidad complementar la tarea que ya hace la Guàrdia Urbana.

"El objetivo de este procedimiento, que ya se ha hecho en otros distritos de la ciudad, es reforzar esta tarea en una zona con fuerte presencia en situación de provisionalidad y sin uso como es el caso de los entornos de la Sagrera", explican fuentes del consistorio.