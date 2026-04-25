Barcelona crea puntos de intercambio de música y películas en 4 Puntos Verdes de Barrio

Un punto de intercambio de música y películas. - AJUNTAMENT DE BARCELONA

BARCELONA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha creado nuevos espacios de intercambio gratuito de música y películas en los Puntos Verdes de Barrio (PVB) de Poblenou, Vallcarca, Fort Pienc y Sants, una iniciativa destinada a fomentar la reutilización de soportes como CD, DVD y vinilos.

La medida, que arranca como una prueba piloto de seis meses, permite a los usuarios entregar materiales originales y llevarse hasta tres artículos al día, informa un comunicado del Ayuntamiento este sábado.

Con la creación de estos puntos, el consistorio pretende reducir el impacto ambiental de materiales como el vinilo y de los soportes digitales (CD y DVD), de los que la red municipal recogió un total de 34 toneladas durante el pasado año 2025.

La iniciativa se enmarca en la Directiva 2008/98/CE y en la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que priorizan la prevención y la reutilización como vías para reducir la generación de desechos en origen y alargar la vida útil de los productos.

Este servicio se suma a los espacios de intercambio ya existentes para libros y juguetes, que el año pasado evitaron la generación de más de 278.000 kilos de residuos según el Ayuntamiento.