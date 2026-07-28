Barcelona defiende su candidatura "muy sólida" para la AESAP pese a la elección de Zaragoza

Archivo - Varias personas caminan delante del edificio del Ayuntamiento de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha afirma que la ciudad presentaba una candidatura "muy sólida" para acoger la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), en una alianza entre el consistorio, la Generalitat y la Diputación de Barcelona, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado este martes la elección de Zaragoza para albergar el organismo.

Según han explicado fuentes municipales a Europa Press, el proyecto de la capital catalana contaba también con el respaldo de más de 50 sociedades científicas, entidades especializadas y colegios profesionales, entre los que figuran ISGlobal, el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) y los colegios oficiales de Médicos, Farmacéuticos y Veterinarios.

Las mismas fuentes han detallado que la propuesta preveía ubicar la sede estatal en el edificio Ramon Llull, en el recinto de la Escola Industrial, con una superficie proyectada de 8.000 metros cuadrados.

ECOSISTEMA DE EXCELENCIA

Asimismo, desde el Ayuntamiento han destacado que Barcelona dispone de un ecosistema científico y académico consolidado que integra una red de centros de investigación de "excelencia reconocida".

En esta línea, han recordado que la ciudad cuenta con su propia Agencia de Salud Pública (ASPB), que reforzará su capacidad operacional en su futura sede de más de 12.000 metros cuadrados en la Llosa de la Vall d'Hebron.

Pese a no haber sido la opción seleccionada, el consistorio ha felicitado a la capital aragonesa por su elección y ha puesto a su disposición el conocimiento acumulado en la ciudad.

Además, ha celebrado la creación de este organismo al considerar que "pone de relieve la importancia que tendrá para garantizar la capacidad del Estado a la hora de afrontar amenazas presentes y futuras en salud pública".