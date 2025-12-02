Barcelona descubre un refugio antiaéreo desconocido durante las obras de la estación de La Sagrera

Imagen del refugio antiaéreo descubierto en La Sagrera. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El servicio de arqueología del Ayuntamiento de Barcelona que está trabajando en las obras de la estación de La Sagrera ha encontrado un refugio antiaéreo del cual no se tenía constancia y que no figuraba en el censo de refugios públicos de 1938.

En un comunicado este martes, el consistorio ha explicado que el hallazgo se ha hecho en el entorno de la calle Baixada de La Sagrera y que los trabajos están dirigidos por el arqueólogo Joel Blanco, de la empresa ABANS.

Ha detallado que el descubrimiento corresponde a un refugio privado que daba servicio a la antigua estación de mercancías de La Sagrera y que había quedado "completamente oculto", y que ha emergido por los movimientos de tierra que comportan el proyecto ferroviario actual.

En cuanto a la construcción, ha agregado que se trata de una estructura tipo bunker, "excavada a cielo abierto y construida con hormigón armado, con una losa de cubierta de unos dos metros de grosor preparada para resistir el impacto de bombas de 100 kilos".

Por último, el consistorio ha señalado que, pese a algunos desperfectos puntuales, el estado de conservación es "excepcional", lo que hace de este refugio un caso único, en sus palabras, por su tipología y características constructivas.