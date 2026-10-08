La Barcelona Design Week 2026 reivindicará la protesta a través del diseño con 140 actividades

El comisario de la Design Week 2026, Alessandro Manetti; el presidente de la Barcelona Creativity & Design Foundation, que organiza el evento, Enric Jové; y la directora de la Barcelona Design Week, Isabel Roig, en la presentación este jueves - EUROPA PRESS

BARCELONA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Barcelona Design Week 2026, que se celebrará del 14 al 25 de octubre, reivindicará la protesta con su lema 'Pro-Test' y contribuirá a poner en discusión "historias, futuros y cuentos ya predeterminados" a través de propuestas de diseño en 140 actividades.

El presidente de la Barcelona Creativity & Design Foundation, Enric Jové, ha explicado este jueves en rueda de prensa que la Design Week, que ellos organizan, es una forma de "acercar" el diseño a la ciudadanía que se interesa por él, con contenido seleccionado por profesionales.

BCD se quiere abrir a las profesiones creativas y desde esta edición crearán la primera comunidad de creativos de Barcelona: será "un mini LinkedIn" de los profesionales creativos, que deberán demostrar que en algún periodo determinado han trabajado o estudiado en Barcelona, y la finalidad es hacer 'network' e impulsar su creación.

El comisario de la Design Week 2026, Alessandro Manetti, ha destacado que hace 4 años impulsaron este proyecto y que esta vez el tema es 'Prototyping and testing' (un juego de palabras de 'Pro-Test'), como las dos fases que pueden aportar otra forma de protesta: "El tema de Pro-Test para un diseñador significa probar a desarrollar vías alternativas a las que normalmente el 'status quo' da como las únicas posibles".

Sobre el origen del tema, ha respondido que la idea le surgió después de ver a Bad Bunny actuar en la Super Bowl 2026: le pareció muy interesante que montara "unos 15 minutos de espectáculo donde ha protestado contra las políticas migratorias de Trump sin mencionarlo, utilizando el diseño de espacios, La Casita, la moda, el audiovisual y las coreografías".

ESPACIOS

La directora de la Barcelona Design Week, Isabel Roig, ha explicado que el programa incluye 140 actividades en 80 espacios de Barcelona y de fuera de la ciudad (como Sabadell, Terrassa y Esplugues de Llobregat).

También habrá más de 100 agentes (empresas, escuelas, agentes culturales, entidades, estudios) y 16 sedes asociadas (aparte de la principal, el DHub), como la Casa de l'Arquitectura de Barcelona - Gustavo Gili, Palo Alto Barcelona, Norrsken House Barcelona, Juno House y el Barcelona XRLab.

PROPUESTAS

Entre las actividades ha destacado la apertura del miércoles 14 de octubre en la Roca Barcelona Gallery, con la conversación inaugural del Chief Design Officer en EssilorLuxottica, Matteo Battiston, y el Corporate Marketing and Design Director Roca Group, Marc Viardot, sobre diseño y procesos creativos contemporáneos.

También destaca 'Persianes que fan barri' (del 14 al 25 de octubre), una ruta de establecimientos con persianas intervenidas creativamente por los artistas A2Zeta, Axe Colours y Carola Bagnato, entre otros; y el 22 de octubre se hará una charla del proyecto Young Designers for Next Generation Europe, y otra sobre qué pasa cuando una idea entra en contacto con personas reales.

III UNDERGROUND BDW

Ha añadido que celebrará la tercera edición del Underground BDW, que "no es una feria al uso" sino un espacio ecléctico de experimentación que tendrá lugar en el Parking Gallery de LCI Barcelona y este año cuenta con 30 expositores de 8 países.

Roig considera que en esta edición "se refuerza la conexión internacional de la Barcelona Design Week" con otras semanas del diseño a nivel internacional, y este año el Lodz Design Festival estará presente en el Underground BDW.