Barcelona desplegará medidas especiales para asegurar el seguimiento del eclipse

Archivo - Eclipse parcial del sol visto desde la Basílica de la Sagrada Familia, a 29 de marzo de 2025. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona desplegará un operativo especial por toda la ciudad para garantizar la seguridad y el seguimiento del eclipse solar total de este miércoles, que incluye medidas de vigilancia preventiva, regulación de la movilidad y coordinación con los servicios de emergencia, ha informado el consistorio en un comunicado este martes.

Las diferentes medidas se extenderán desde las 14 hasta las 00 horas del miércoles y acogerán a todas las unidades de la Guardia Urbana, que reforzarán aquellos espacios susceptibles de registrar una mayor afluencia de ciudadanos, como miradores y espacios elevados.

ZONAS MÁS CONCURRIDAS

Una de las zonas más vigiladas será el parque de Collserola, donde se evitará el estacionamiento de vehículos en zonas indebidas, la ocupación de espacios no autorizados y conductas que puedan comportar riesgos para las personas o para el entorno natural.

Otro punto que recogerá aglomeraciones y por tanto, contará con vigilancia, es el Castillo de Montjuïc, que vendió las 200 entradas disponibles hace semanas, y abrirá excepcionalmente entre las 19 y las 21.30 horas ofreciendo gafas homologadas a los visitantes.

Por otro lado, el CosmoCaixa ha preparado para este miércoles un seguido de actividades para explicar desde una perspectiva científica cómo se producen los eclipses, ofreciendo proyecciones inmersivas en el Planetario; sesiones familiares; talleres participativos y actividades divulgativas.

El Ayuntamiento también desplegará más unidades de control del tránsito, previendo una alta movilidad de vehículos en las entradas y salidas de Barcelona e intentando evitar posibles distracciones de los conductores a la hora del eclipse.

La Sala Conjunta de Comando coordinará las actuaciones operativas y mantendrá comunicación permanente con los Mossos d'Esquadra, Bombers de Barcelona, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), el Centre de Control de Trànsit y TMB para garantizar una respuesta unificada ante cualquier incidencia.

Por último, el Ayuntamiento recomienda el uso de gafas certificadas para evitar lesiones oculares graves e irreversibles, siempre siguiendo las indicaciones de los organizadores y los servicios de emergencia.