Barcelona destina 2,5 millones a la rehabilitación de ateneos, teatros y equipamientos culturales

El concejal de Cultura e Industrias creativas de Barcelona, Xavier Marcé, y el concejal de ERC Jordi Castellana - AJUNTAMENT DE BARCELONA

BARCELONA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona otorgará este año una ayuda extraordinaria de 2,5 millones de euros a la rehabilitación de ateneos, teatros y equipamientos vinculados a la cultura popular.

Se trata de una partida extraordinaria fruto de un acuerdo entre el gobierno de Jaume Collboni y el grupo de ERC, motivada por "el reconocimiento del papel clave de estos espacios en el tejido cultural de la ciudad", informa el consistorio en un comunicado este lunes.

Las ayudas a la rehabilitación de ateneos serán de un importe de 1.350.000 euros; las destinadas a rehabilitación de teatros de 850.000 euros, y para equipamientos de cultura popular de 300.000 euros.

"AGENTES CULTURALES DE PRIMER ORDEN"

El gobierno municipal ha destacado que la dotación extraordinaria para ateneos reconoce su valiosa tarea "como agentes culturales de primer orden para la sociedad catalana".

Con la aportación, que los ateneos podrán ejecutar entre 2026 y 2027, se prevé apoyar inversiones que por su envergadura no quedan cubiertas por las subvenciones ordinarias.

En cuanto a los teatros, la aportación que el Ayuntamiento realiza a través del Institut de Cultura anualmente de 250.000 euros, se verá incrementada este año en 850.000, con una suma total de 1.100.000 euros.

Finalmente, la aportación de 300.000 euros adicionales a equipamientos vinculados a la cultura popular permitirá "mejorar la arquitectura" de estos espacios.