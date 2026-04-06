Barcelona destina 3,42 millones a la remodelación integral del Parc de Can Dragó

Render del futuro Parc de Can Dragó. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado inicialmente el proyecto de remodelación integral del Parc de Can Dragó, en Porta, distrito de Nou Barris, con una inversión inicial prevista de 3,42 millones de euros.

El plan contempla intervenir sobre un ámbito de más de 10.600 metros cuadrados para mejorar el conjunto del parque, manteniendo su uso como espacio verde y garantizando "una mejor convivencia", informa el Ayuntamiento en un comunicado de este lunes.

La propuesta deberá superar el trámite de información pública en un periodo de 30 días hábiles y, una vez licitadas las obras, la previsión es que las actuaciones duren un año entero.

La intervención prevista --en una zona entre las avenidas Rio de Janeiro y Meridiana y el paseo de Andreu Nin-- contempla triplicar la superficie actual de área de juegos infantiles, añadir una zona de aparatos para mayores y un espacio dedicado a la calistenia con máquinas adaptadas.

En paralelo, se trasladará la zona de petanca y se implantará una nueva área de recreo para perros más "integrada" en el entorno, alejada de los bloques de viviendas, para minimizar eventuales molestias.

NUEVOS PASOS DE PEATONES Y ACERAS

La remodelación prevé la creación de nuevos pasos de peatones en la avenida Riod e Janeiro para "conectar mejor el parque con su entorno" y actuar sobre las aceras adyacentes para profundizar en esta permeabilidad.

Asimismo, garantizará igualmente una "accesibilidad total" para personas con movilidad reducida, supondrá la instalación de nuevo mobiliario urbano como bancos, sillas, papeleras y fuentes, e implicará también la renovación completa del alumbrado de la zona.