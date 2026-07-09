Barcelona destinará 1 millón a subvencionar salas de música en vivo de hasta 250 espectadores

La comisionada de la Noche del Ayuntamiento, Carmen Zapata, en rueda de prensa este jueves - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona destinará un millón de euros a subvencionar las 100 salas de música en vivo de pequeño formato (con aforo igual o inferior a las 250 personas) a través del programa 'En Viu Bcn', ideado por la Oficina de la Noche en colaboración con el Institut de Cultura de Barcelona (ICUB).

Las subvenciones, de naturaleza no competitiva, se podrán pedir desde octubre por hasta 8.000 euros cada sala si cumple unos requisitos, como desarrollar de forma estable una actividad de programación de música en directo o programar un mínimo de 40 conciertos al año, informa en un comunicado este jueves.

Con estas ayudas, el Ayuntamiento calcula que las salas podrían asumir diferentes mejoras, como ampliar su programación musical o bien realizar obras de reforma en las instalaciones de los locales, aunque su obtención no está condicionada a la ejecución de ninguna intervención concreta.

CARME ZAPATA

La comisionada municipal de la Noche, Carmen Zapata, ha subrayado este jueves que la música en vivo de pequeño formato "merece ser reconocida, protegida e impulsada" y que contribuye a consolidar un modelo nocturno que reconoce la cultura como un servicio de interés públicos y la música en vivo como una de sus expresiones principales.

El Ayuntamiento también ha creado un sello de reconocimiento para el conjunto de salas que programan música en vivo en la ciudad, cuya distribución recaerá en la Oficina de la Noche y que cuenta con la colaboración de la Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC) y la Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya (AMJM).