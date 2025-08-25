Barcelona doblará la aportación de ayuda humanitaria a la UNRWA para apoyar a la población de Gaza

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, junto a la segunda teniente de alcalde, Maria Eugènia Gay, durante su visita a los almacenes de la UNRWA. - LAURA GUERRERO - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado durante su visita oficial a Jordania que la ciudad doblará la aportación económica a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Próximo Oriente (UNRWA) para dar apoyo a la población de Gaza y los refugiados palestinos.

De esta forma, la aportación pasará de los 200.000 euros a los 400.000, manteniendo la línea de apoyo en Gaza desde 2012, momento en que la colaboración comenzó con 100.000 euros, según ha informado en un comunicado el Ayuntamiento este lunes.

"La situación en los territorios ocupados en la franja de Gaza es desesperada porque se ha bloqueado la ayuda humanitaria con alimentos y medicinas y no pueden entrar en un territorio que Naciones Unidas ha declarado que está bajo los efectos del hambre", ha afirmado Collboni.