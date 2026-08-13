Barcelona edita una guía con todos los recursos y ayudas para las familias de personas con autismo

Una niña juega en un parque de Barcelona - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona, desde el Departamento de Salud Mental y con la colaboración de la entidad Aprenem Autisme, ha reeditado la Guía de 'Prestacions, ajuts i beneficis per a les famílies de persones amb autisme' destinado a las familias que cuidan de personas con autismo.

La nueva edición da a conocer los derechos y servicios disponibles en ámbitos clave como la educación, la salud, la movilidad, la vivienda y la fiscalidad, así como la forma de tramitarlos, informa el consistorio en un comunicado este jueves.

"Se trata de un instrumento que quiere facilitar el acceso a los recursos disponibles de las familias con niños con trastorno del espectro autista con el objetivo de mejorar su bienestar y su calidad de vida y garantizar que disfrutan de todo lo que la ciudad ofrece en igualdad de condiciones", ha dicho la concejala de Salud, Personas con Discapacidad y Estrategia contra la Soledad, Marta Villanueva.

Entre los recursos que presenta la guía destaca la tarjeta acreditativa de discapacidad (que facilita el acceso a determinados servicios y beneficios), las becas y ayudas NESE (dirigidas a alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) o la tarjeta sanitaria 'Cuida'm', que mejora la atención de personas con necesidades especiales en el ámbito sanitario.

También se informa de prestaciones económicas, como la prestación por hijo o hija a cargo con discapacidad, el Complemento de Ayuda a la Infancia (CAPI) o la prestación CUME para el cuidado de menores con enfermedad grave.