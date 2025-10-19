Barcelona ejecuta el 88% del importe de los proyectos financiados con fondos Next Generation

Archivo - Logo de los fondos Next Generation de la UE - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha ejecutado el 88% del importe de los proyectos financiados con fondos Next Generation de la Unión Europea (UE).

El importe total es de 425.388.598 euros, de los cuales se han ejecutado 374.334.380, y se prevé tener listos el 100% de los proyectos antes de junio de 2026, informa el consistorio en un comunicado este domingo.

La financiación que ha recibido Barcelona es de 211.746.529 euros, que se han destinado a 143 actuaciones de transformación y, además, se suman 111.513.547,33 euros que ha recibido el Consorci de l'Habitatge de Barcelona para actuaciones de rehabilitación y regeneración urbana.

La gerente municipal Laia Claverol ha dicho que "esta es una cantidad muy grande que ha ampliado la capacidad de inversión del Ayuntamiento".

"Estamos satisfechos que hayan llegado los recursos y que el Ayuntamiento haya sido capaz, con este muy buen nivel de ejecución, de hacer que de aquí al mes de junio tengamos acabados todos estos proyectos de ciudad", ha destacado.