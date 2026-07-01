Barcelona empezará en 2027 las obras del nuevo Archivo de la Ciudad en el recinto de Can Batlló

Proyecto del nuevo Archivo de la Ciudad de Barcelona en el recinto de Can Batlló - AJUNTAMENT DE BARCELONA

BARCELONA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado este miércoles que en el primer trimestre de 2027 empezarán las obras del nuevo Archivo de la Ciudad en el recinto de Can Batlló, en el distrito de Sants-Montjuïc, tras presentarse el proyecto en 2018.

Lo ha anunciado en una rueda de prensa junto a la teniente de alcalde de Memoria Democrática y concejal del distrito, Raquel Gil, y la directora del Sistema Municipal de Archivos, Ana Maria Pazos, y ha señalado que la inversión asciende a 98 millones de euros, casi el doble de lo que se proyectó hace 8 años.

Collboni ha explicado que el presupuesto ha aumentado por dos motivos: la actualización de los precios tras los conflictos en Ucrania y Oriente Medio, y porque la construcción tendrá más envergadura, ganando un total de 5.000 metros cuadrados de techo.

De hecho, el alcalde ha reivindicado que el nuevo archivo central, ahora repartido en 22 puntos de la ciudad, se convertirá en el equipamiento cultural "más grande" de Barcelona con 30.000 metros cuadrados, un poco más que el Dhub, y que se espera que esté listo en 2034.

"Lo importante es comenzar", ha dicho el alcalde, que ha destacado que la construcción supondrá la recta final de la transformación del recinto de Can Batlló, que también acoge la Escola de Mitjans Audiovisuals (Emav), un parque, 2 edificios de vivienda cooperativa y el nuevo instituto-escuela Can Maiol.

ARCHIVO

Collboni ha afirmado que el nuevo archivo, que se ideó en los mandatos de los exalcaldes Jordi Hereu (PSC) y Xavier Trias (CiU), funcionará como un "espacio abierto" para investigadores, académicos y la ciudadanía.

En concreto, el diseño realizado por OP Team Arquitectura, Mendoza Partida y Ramon Valls apuesta por la rehabilitación, manteniendo la mitad del edificio de origen industrial, y divide el equipamiento en dos grandes espacios: el Ágora, un gran espacio diáfano, y la zona del archivo, con 6 niveles.

Esta última parte, equipada con las mejores y más modernas condiciones para el almacenar documentos, albergará más de 70 kilómetros de documentación conservada durante 12 siglos, con documentos que datan del año 885.

NUEVOS EQUIPAMIENTOS

El nuevo Archivo de la Ciudad también quiere resolver carencias de las 22 sedes actuales en accesibilidad física, adecuación de instalaciones y saturación documental, ya que muchas de las ellas están al 90% de su capacidad.

Se prevé que, una vez termine la construcción del nuevo archivo en 2032, el traslado de documentos se alargue unos 2 años, lo que supondrá liberar los equipamientos actuales para otros usos y ampliar espacios municipales o generar nuevos usos.

Collboni ha cifrado en 17.000 metros cuadrados el espacio que ganará la ciudad con este cambio y ha anunciado que, en el caso del archivo de Ciutat Vella, en la calle Bisbe Caçador, se conseguirá el suelo suficiente para construir unas 50 viviendas dotacionales.