Barcelona entra este verano en la "recta final" de las grandes reformas del mandato con 24 obras

Archivo - Obreros trabajando en una obra en Las Ramblas de Barcelona, a 23 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ejecutará 24 obras y 18 pavimentaciones durante este verano, con las que prevé entrar en la "recta final" de las grandes reformas fijadas para este mandato, como la transformación de las calles Balmes y Vila i Vilà, la avenida Meridiana, la Rambla, la Gran Via y la Ronda de Dalt.

Así lo ha anunciado la primera teniente de alcalde y responsable del área de Urbanismo, Laia Bonet, en declaraciones a los medios, donde ha recordado que el consistorio aprovecha el descenso de la movilidad estival para minimizar las molestias a los vecinos.

"En verano baja la movilidad, aunque sigue habiendo personas que se tienen que mover, pero es cuando podemos reducir las afectaciones", ha señalado Bonet, quien ha asegurado que las actuaciones son clave para el espacio público, el transporte y la adaptación de la ciudad al cambio climático.

URBANIZACIÓN

En el ámbito de las reurbanizaciones, a partir del 11 de julio se cortará el tráfico en la calle Balmes entre la plaza Molina y la ronda General Mitre para renovar 15.000 metros cuadrados de calzada, ampliar las aceras y plantar un centenar de árboles.

En la Meridiana, el 27 de julio se iniciarán los trabajos en el sentido de entrada a la ciudad, y el 7 de agosto en el de salida: se mantendrá un único carril de circulación por sentido y quedarán sin salida las calles transversales, lo que afectará al transporte público urbano e interurbano.

Las reformas también continuarán en la Rambla, donde se aprovechará el periodo estival para acometer actuaciones pendientes en el lado Gòtic, a la altura de la Foneria de Canons, del 2 al 16 de agosto.

Asimismo, se realizarán los últimos trabajos para abrir al tráfico el lado Raval en septiembre, lo que incluye la pavimentación de un tramo de 40 metros ejecutado hace 4 años en el que se han detectado incidencias.

Por otro lado, del 19 de julio al 6 de agosto se aplicarán cortes nocturnos en la Ronda de Dalt para avanzar en su cobertura entre la avenida Vallcarca y el IES Vall d'Hebron y, posteriormente, del 3 al 24 de agosto se instalará cableado ocupando el carril lento, de cara a ganar 16.000 metros cuadrados de espacio público.

L8 DE FGC

Respecto a las infraestructuras de transporte público, las reformas previstas en las redes de Metro y Tram coincidirán con nuevas afectaciones derivadas de las obras de prolongación de la línea L8 de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC).

En concreto, entre el 25 de junio y el 6 de julio se reducirá a tres carriles la circulación en la mitad Besòs de la plaza Espanya. Del 6 de julio al 7 de septiembre, se limitará a dos carriles la salida en sentido Besòs hacia la Gran Via.

Además, en el entorno del parque Joan Miró, se cortará la calle Llançà entre el 25 de junio y el 28 de agosto por la construcción de un microtúnel de extracción de tierras, si bien se reabrirá el tramo de la calle Diputación para garantizar la movilidad en la zona.

PAVIMENTACIÓN

Aunque el número total de obras ha disminuido respecto a campañas anteriores, las pavimentaciones enmarcadas en el Pla Endreça repuntarán este verano, con la renovación de casi 100.000 metros cuadrados mediante 18 actuaciones.

Las primeras intervenciones se concentrarán entre finales de junio y julio en las calles Escòcia (entre Santa Pau y Vèlia), Sant Roc (entre Gran Via y Vidriol), Santaló (entre Travessera de Gràcia y plaza Adrià) y Trafalgar (entre ronda Sant Pere y Bruc).

Durante el resto de julio se renovarán la calles Rembrandt (entre avenida Estatut y plaza Botticelli); la avenida Can Marcet (entre paseo Vall d'Hebron y plaza Botticelli); la avenida Vidal i Barraquer (entre plaza Botticelli y Jorge Manrique), y las calles Moianès (entre Creu Coberta y la Gran Via), y Mallorca (entre Dos de Maig y la Meridiana).

En agosto será el turno de la Gran Via (entre Marina y Padilla), la avenida Mare de Déu de Montserrat, la calle Camèlies, el paseo Maragall (entre Indústria y Prat d'en Roquer), las plazas Cerdà y Font Castellana, y la calle Llerona.