Barcelona estrena la muestra 'Codi Gaudí' sobre los edificios que el arquitecto nunca construyó

Espai Imagina acoge la muestra 'Codi Gaudí' - EUROPA PRESS

BARCELONA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Barcelona ha estrenado 'Codi Gaudí', un nuevo "espacio experimental" que invita al público a descubrir el sistema creativo del arquitecto Antoni Gaudí a través de algunos de los edificios que imaginó pero que nunca se llegaron a construir.

La muestra está impulsada por Mediapro Xperiences y se ubica en el nuevo equipamiento cultura Espai Imagina, informa Mediapro en un comunicado este lunes.

Ha explicado que 'Codi Gaudí' propone entender el "código que conecta toda su obra: la geometría, la funcionalidad, el simbolismo y los procesos que convirtieron a Gaudí en uno de los creadores más innovadores de la historia de la arquitectura".

La propuesta combina espacios expositivos, instalaciones audiovisuales inmersivas, realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta para "facilitar la comprensión de conceptos arquitectónicos y científicos".

Se ha desarrollado con el comisariado científico de la Cátedra Gaudí de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y con la colaboración de las principales entidades gestoras del patrimonio del arquitecto.