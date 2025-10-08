Barcelona estrena el nuevo espacio para personas mayores de Illa Germanetes, en el Eixample

El Ayuntamiento de Barcelona ha celebrado una jornada de puertas abiertas en el nuevo espacio para personas mayores de Illa Germantes. - EUROPA PRESS

El Ayuntamiento de Barcelona ha celebrado este miércoles una jornada de puertas abiertas en el nuevo espacio para personas mayores de Illa Germanetes, ubicado en el Eixample, para que sus futuros usuarios puedan conocer de primera mano el nuevo equipamiento.

El consistorio ha enmarcado la visita en la fiesta mayor de la Esquerra de l'Eixample y ha comentado que, con este nuevo espacio, completa toda una isla de equipamientos en el barrio.

El espacio para persona mayores comenzará su programación a partir de noviembre con talleres gratuitos y a partir de enero empezará la programación ordinaria de cursos, siguiendo el modelo del resto de sus homólogos en el Eixample.

El Ayuntamiento ha incidido en que estos equipamientos son servicios públicos dirigidos a las personas mayores que tienen el objetivo de "ofrecer espacios que promuevan el envejecimiento activo y saludable, favorecer la participación en la vida de la comunidad, facilitar redes de relación e intercambio y prevenir situaciones de soledad no deseada".

Finalmente, ha remarcado que el de Illa Germanetes es un espacio para personas mayores "muy esperado y reivindicado" y cuenta con un punto de información, lugares de encuentro, una zona de cibercafé, sala de actividad física, sala de actos, aulas polivalentes y despachos, además de una zona de descanso al aire libre.