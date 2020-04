Barcelona estudia abrir algunos parques para garantizar la distancia mínima

Colau cree que "quizás fue un error empezar el domingo" las salidas con los niños

BARCELONA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona está estudiando abrir algunos parques de cara a este fin de semana en barrios y zonas donde no hay vías suficientemente amplias para garantizar las distancias mínimas entre personas y evitar el riesgo de contagios.

En una entrevista de 'La Sexta', recogida por Europa Press, la alcaldesa, Ada Colau, adelantó esta medida y recalcó que el Gobierno municipal está estudiando cada uno de los distritos y los barrios "para garantizar que haya una distancia suficiente".

Recordó que el domingo, el primer día que estaban permitidas las salidas de los niños, decidieron no abrir ninguna playa ni ningún parque de la ciudad porque optaron "por el criterio de máxima prudencia", y destacó que las escenas fueron de normalidad.

Aun así, la alcaldesa aseguró que "quizás fue un error empezar un domingo" con las salidas de los niños, y que hubiese sido mejor iniciarlo el lunes, pero cree que la gente cumplió con los criterios de forma mayoritaria, aunque admitió que algunos adultos realizaron algún incumplimiento.

"No señalemos a los niños como fuente del problema. No lo son. Han sido ejemplo de responsabilidad y de prudencia", añadió Colau, que considera que se han vulnerado los derechos de los niños teniéndolos encerrados en casa durante seis semanas.

INGRESO MÍNIMO VITAL

Preguntada sobre la medida del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que plantea el Gobierno central, calificó como imprescindible que pueda entrar en funcionamiento en mayo, y aseguró "es una obligación democrática que en una crisis como esta se piense en los más vulnerables".

Además, sobre que el líder de Vox, Santiago Abascal, se refiriera al IMV como la paguita, Colau opinó: "Que alguien le llame la paguita al ingreso mínimo me parece que no tiene ni idea de lo que está hablando. No tiene ni idea de lo que es pasar hambre, no tiene ni idea de lo que es tener hijos y sufrir porque no tienes comida para darles mañana".