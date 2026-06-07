Barcelona expone 38 maquetas creadas por niños para imaginar la ciudad en el año 2036

Inauguración de la exposición - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha inaugurado este domingo la exposición 'La Ciutat que Volem', que reúne 38 maquetas creadas por niños y niñas para imaginar cómo será la ciudad en 2036 y que podrá visitarse hasta el 26 de julio en la sala Ràfols del consistorio, según ha informado en un comunicado.

El proyecto, impulsado por la Associació Transita en el marco de la Capital Mundial de la Arquitectura 2026, ha contado desde octubre de 2025 con la participación de un centenar de menores de entre 8 y 12 años de los diez distritos de Barcelona a través de talleres gratuitos desarrollados durante todo el curso.

Las propuestas recogidas en la muestra abordan cuestiones como el medio ambiente, los espacios de juego, la movilidad, la convivencia y la vida comunitaria, después de que los participantes analizaran sus barrios y plantearan posibles mejoras para los espacios que utilizan en su día a día.

La inauguración ha contado con la presencia del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, quien ha defendido que la exposición contribuye a reflexionar sobre el futuro urbano de la capital catalana en el marco de la Capital Mundial de la Arquitectura.

"Con las ideas que habéis tenido y las propuestas que habéis hecho a través de estas maquetas, nosotros cogeremos ideas, nos inspiraremos y nos ayudaréis a imaginar la Barcelona de 2035", ha afirmado Collboni durante el acto de presentación de la exposición.