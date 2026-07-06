Barcelona finalizará la reforma de todos los mercados municipales en 5 años por 100 millones

Gil y López en rueda de prensa este lunes - EUROPA PRESS

BARCELONA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La quinta teniente de alcalde de Promoción Económica del Ayuntamiento de Barcelona, Raquel Gil, ha anunciado que el consistorio invertirá 100 millones de euros en los próximos 5 años para completar la renovación de los 40 mercados municipales.

Lo ha dicho en rueda de prensa este lunes junto al gerente de Comercio, Restauración, Alimentación y Mercados, Màxim López, en la que ha recordado que hay 43 mercados en la ciudad, 39 de ellos alimentarios y 3 que no tienen edificio o la comparten, como los floristas de la Boqueria y el Mercado Dominical de Sant Antoni, y que son 10 los que faltan por renovar.

Gil ha explicado que la partida económica incluye los equipamientos que ya están en proceso de renovación, como el de la Abaceria que se inaugurará este otoño, según ha avanzado, y los otros 9 que aún están pendientes, como la Boqueria (comenzarán este verano), el Mercado de Galvany, el de L'Estrella y el de Hostafrancs.

PLAN "CONTINUISTA"

Ha apuntado que se trata de un plan "continuista en la recuperación física de los espacios de mercados" y con la idea de afrontar los retos que tienen, como el relieve generacional y la sostenibilidad, además de ser más accesibles, que se conviertan en refugios climáticos, digitalizar los mercados y los operadores y apostar por nuevos canales de venta.

Además, ha remarcado que los mercados están funcionando bien porque hay 1.900 paradas activas y solo 60 salen a concurso: "Los mercados van muy bien y lo que podemos hacer los barceloneses para que siga siendo así es entrar en ellos y comprar. Elegir donde comprar es una acción política hoy en día y define un determinado modelo".

Ha añadido que los mercados generan 561 millones de euros de impacto económico, representando un 3,4% del PIB de la ciudad, y que genera más de 7.500 puestos de trabajo, además de recibir cerca de 70 millones de visitas anuales, por lo que ha enmarcado la medida en el modelo de comercio por el que apuesta el consistorio y con el que ha sido reconocido Capital Europea del Comercio de Proximidad.

LÓPEZ

López ha detallado que la elaboración del plan se ha hecho en año y medio con más de 1.000 participantes de todo tipo de ámbitos, incluyendo la administración, los propios mercados y actores del mundo económico y social.

Ha subrayado que mantendrán la potenciación en el relevo generacional de las actividades, tras destacar que hasta el momento han incorporado 160 nuevos operadores a través de las subastas convocadas y los traspasos registrados.

Así, ha señalado que en 2025 se renovaron un 8,71% de las licencias, de forma que actualmente el 96% de los establecimientos en los mercados tienen actividad, unos datos que ha calificado de los "más importantes en cuanto a renovación".

En cuanto a sostenibilidad, ha recalcado que 16 mercados ya cuentan con placas fotovoltaicas y 7 con placas solares para agua caliente, reduciendo la emisión de CO2 en 1.420 toneladas, pero que el objetivo es "conseguir el máximo de consumo de energía 100% renovable".

Por último, ha recalcado el papel social de los mercados con las 423 sesiones de cocina que han acogido el último curso y los talleres educativos en los que participaron 6.459 alumnos de 196 escuelas.