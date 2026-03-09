Barcelona Finance Cluster alcanza los 45 miembros que suman el 45% de ingresos del sector catalán

La presidenta del Barcelona Finance Cluster, Carme Hortalà - BARCELONA FINANCE CLUSTER

BARCELONA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Barcelona Finance Cluster ha alcanzado los 45 miembros, que agrupan el 45% de la facturación del sector financiero catalán, con 21.750 millones de euros, informa en un comunicado este lunes.

El sector cuenta con 650 empresas que suman una facturación de 48.000 millones, y el clúster mantiene el objetivo de alcanzar los 60 asociados a finales de 2026.

La presidenta de la entidad, Carme Hortalà, ha señalado que Barcelona "tiene todos los activos para ser la plaza financiera de referencia del sur de Europa".

El Barcelona Finance Cluster se configura como un ecosistema que integra a 12 categorías, desde la banca universal hasta aseguradoras, gestoras de inversión, fintech o entidades de consultoría.

Durante este año, el ente prevé realizar 29 actividades, que incluirán misiones internacionales, talleres especializados, participación en ferias internacionales o eventos 'premium' para los miembros.