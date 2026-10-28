Barcelona Global y la Generalitat acelerarán las tramitaciones de los proyectos medioambientales

Presentación de las conclusiones del 'Chapter Clima' este miércoles en Barcelona - BARCELONA GLOBAL

BARCELONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Barcelona Global y la Dirección General de Medio Ambiente de la Generalitat crearán una mesa de diálogo para simplificar trámites y avanzar hacia una ventanilla única en la que las empresas puedan acelerar los proyectos medioambientales en la ciudad.

Es una de las iniciativas incluidas en las conclusiones del 'Chapter Clima', un proyecto en el que la asociación ha trabajado junto a 109 empresas e instituciones para identificar buenas prácticas y retos comunes contra el cambio climático en Barcelona, ha explicado este miércoles en un comunicado.

Además de la creación del grupo de trabajo, el proyecto también propone explorar cómo las datos y la IA pueden anticipar los riesgos climáticos, elaborar una guía de financiación para la rehabilitación de la vivienda, crear un grupo de movilidad sostenible y una agenda de sensibilización ciudadana.

Durante el año de trabajo del proyecto, se han recogido y puesto en marcha 102 "buenas prácticas", de las cuales 38 son del sector servicios, 22 en la edificación y construcción, 13 en movilidad, 11 en la industria farmacéutica, 10 en la alimentaria y 8 del 'retail'.

Durante la presentación de las conclusiones del proyecto, el presidente de Barcelona Global, Josep Lluis Sanfeliu, ha defendido que la competitividad y la capacidad de Barcelona de afrontar el cambio climático deben "ir de la mano" ya que es una cuestión que afecta a la forma de producir, moverse y construir, a la vez que una oportunidad de generar actividad económica.