Barcelona Global plantea generar vivienda asequible en vez de regular el alquiler existente

Apuesta por solucionar el "fracaso" de la vivienda con un enfoque metropolitano

BARCELONA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La asociación privada de empresas Barcelona Global ha presentado este jueves en rueda de prensa sus propuestas para solucionar la situación de la vivienda en Barcelona, entre las que apuestan por crear nueva oferta de vivienda que se dedique a un alquiler asequible, en vez de regular el precio del alquiler existente.

Así lo recoge el documento 'El reto de la vivienda en Barcelona: propuestas para una solución necesaria', que han elaborado unos 50 expertos de diferentes disciplinas relacionadas con la vivienda, como urbanistas, arquitectos, constructores y promotores, entre otros.

Ya han trasladado este documento al secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, y también prevén hacerlo con la alcaldesa de Barcelona y presidenta del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), Ada Colau, y el conseller de Territorio de la Generalitat, Damià Calvet.

La presidenta consejera delegada de Savills Aguirre Newman, Anna Gener, ha explicado que el documento tiene el "único objetivo de poner soluciones" al problema del acceso de la vivienda en Barcelona.

Barcelona Global propone que esta nueva oferta de vivienda se genere a través de nueva construcción, aunque el director de Real Estate & Mercats del Banc Sabadell, Jaume Oliu, también ha abierto la posibilidad de que bloques de pisos ya existentes puedan solicitar entrar en este régimen de alquiler asequible.

EL "FRACASO" DE QUE FALTE VIVIENDA

El presidente de Barcelona Global, Pau Guardans, ha sostenido que estas propuestas responden al "fracaso" de Barcelona para proveer de vivienda a todos la ciudadanía, y ha señalado que para abordarlo es necesario diferenciar entre la vivienda social, la vivienda asequible y la vivienda libre.

Así, considera que se necesita vivienda a precio asequible para que la gente no dedique al alquiler más del 30% de su renta disponible, y ha aclarado que no se trata de vivienda social para la población más desfavorecida, sino de que la ciudadanía que no sea de este sector más vulnerable pueda acceder a una vivienda "que no esté por encima de su esfuerzo".

"Barcelona necesita una vivienda asequible. No es vivienda social y de protección social, ni se trata de bajar el precio ni castigar a la vivienda libre", ha argumentado.

La asociación apuesta por generar nueva oferta de vivienda que se dedique a alquiler con un precio "tasado" previamente --que no supere el tercio de la renta de los inquilinos-- y que se mantenga a largo plazo, entre 20 y 30 años.

Según ellos, esta vivienda asequible debe impulsarse desde el poder público pero financiarse desde el capital privado, ya que "es evidente que hay capital disponible" para invertir en este sentido, según Guardans.

Ha razonado que cualquier posibilidad de que haya especulación se eliminará si se establece que esa nueva oferta de vivienda se dedicará únicamente a alquiler tasado previamente.

Además, considera que esto se debe hacer a nivel del área metropolitana de Barcelona y creando un registro en el que la población que cumpla unas ciertas condiciones pueda inscribirse para beneficiarse de este nuevo alquiler asequible.

"DEMAGOGIA"

En cuanto a la vivienda social dedicada a la población más desfavorecida, Guardans defiende que se dedique únicamente al alquiler y que el acceso a este tipo de vivienda pueda ser revisable: "Si el ascensor social funciona, la condición de acceso a viviendas sociales debería ser revisable en el tiempo".

También ha asegurado que en el mercado de la vivienda libre no se pueden cometer errores que "tienen que ver con la demagogia", y ha sostenido que regular este tipo de vivienda genera un efecto contrario al que se pretende.

"En vez de generar vivienda asequible, lo que hace es frenar", por lo que ha insistido en que la solución no pasa por regular rebajando los precios del alquiler, sino generar una nueva oferta de vivienda asequible.

Preguntado por la medida del Ayuntamiento de destinar a vivienda asequible el 30% de los pisos nuevos, el director de Barcelona Global, Mateu Hernández, ha respondido que es una medida "insuficiente" porque no se hace a nivel metropolitano, no está consensuada con el sector privado y, a su juicio, queda poco suelo, por lo que cree que el impacto será reducido.

EL ENFOQUE DEBE SER METROPOLITANO

Barcelona Global también defiende que el problema de la vivienda se debe abordar desde un enfoque metropolitano: "Solamente desde un enfoque metropolitano el tema de la vivienda tiene solución en Barcelona".

De esta manera, plantea transformar el actual Consorci Metropolità de l'Habitatge en una "auténtica autoridad metropolitana de la vivienda", como se ha hecho en el transporte con la Autoritat del Transport Metropolità (ATM).