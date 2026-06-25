Barcelona hará una jornada económica con Shangai por La Mercè para ampliar la relación con China

Valls durante su visita a empresas chinas - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Barcelona acogerá en septiembre durante las fiestas de La Mercè una jornada económica con la ciudad de Shangai para "ampliar la actividad comercial con empresas chinas y estrechar las relaciones económicas entre ambas regiones", además de participar como ciudad invitada en la fiesta mayor barcelonesa.

La jornada la organizará la Cámara de Barcelona con el apoyo del Ayuntamiento y se celebrará en el marco del 'Barcelona Business Bridge', el acuerdo de colaboración entre las dos instituciones para potenciar la captación de negocio e inversiones para la ciudad, informa el consistorio en un comunicado este jueves.

La iniciativa será la segunda parte de la misión institucional y empresarial que ha llevado a cabo esta semana el Ayuntamiento en China, en la que han participado el cuarto y la quinta tenientes de alcaldía, Jordi Valls y Raquel Gil, junto a una delegación de 16 empresas catalanas.