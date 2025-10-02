Barcelona hará un pleno extraordinario este viernes por la Flotilla y suspende plenos de distrito

Archivo - Vista general durante un pleno en el Ayuntamiento de Barcelona, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Barcelona ha acordado convocar un pleno extraordinario para este viernes a las 9.30 horas en apoyo a la Global Sumud Flotilla, interceptada este miércoles por Israel, y suspender los plenos de distrito.

En el pleno se leerá una declaración institucional, que ha recibido el apoyo del gobierno municipal (PSC), Junts, BComú y ERC, y posteriormente se realizará una fotografía con la representación de los grupos que han apoyado la sesión, han explicado fuentes municipales a Europa Press.

La iniciativa ha sido propuesta por BComú y ERC, que han lamentado que este jueves el alcalde, Jaume Collboni, haya decidido hacer una declaración institucional sin contar con las opiniones de los grupos municipales, críticas a las que también se ha sumado Junts.