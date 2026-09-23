Barcelona y el ICAB desarrollan un nuevo programa de mediación para conflictos de vivienda

Oficina de l'Habitatge de Barcelona - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consorci de l'Habitatge de Barcelona (CHB) ha incorporado un nuevo programa de mediación desarrollado en colaboración con el Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) para resolver conflictos relacionados con la vivienda.

Según explica el consistorio en un comunicado este miércoles, el programa permite aplicar la metodología de resolución de conflictos MASC, pensada para resolver conflictos sin necesidad de iniciar un procedimiento judicial.

El teniente de alcalde de Vivienda, Jordi Valls, ha sostenido que en un "contexto de crisis habitacional" es importante acompañar a las personas que pasen dificultades con la vivienda para que, siempre que sea posible, puedan mantenerse en su pisos sin judicializarse.

Por su parte, el secretario del ICAB y responsable del Centre ADR, Carles Garcia Roqueta, ha destacado la "importancia de que la abogacía mediadora pueda estar presente en la resolución de conflictos sobre viviendas".

El acuerdo entre el CHB y el ICAB incluye la designación de profesionales de mediación y conciliación y el seguimiento de los acuerdos cerrados entre las partes hasta su cierre, así como la derivación de casos al Centre ADR, que verificará su admisibilidad.

El CHB aportará 70.000 euros para arrancar el programa y garantizar su funcionamiento durante el primer año, prorrogable anualmente hasta un máximo de 4 años.