Barcelona impulsará 6 proyectos innovadores para "responder al reto del cambio demográfico"

Presentación de los 6 proyectos ganadores del certamen 'La ciutat proactiva' - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona impulsará 6 proyectos innovadores para promover una ciudad más inclusiva y cuidadora y, de este modo, "responder al reto del cambio demográfico".

Lo ha anunciado la concejal de Salud, Marta Villanueva, este martes durante la presentación de los proyectos ganadores de la sexta edición del certamen 'La ciutat proactiva', indica el consistorio en un comunicado.

Asimismo, ha destacado la voluntad de la capital catalana para "poner la tecnología al servicio de las personas, porque tiene que ser al gran aliada para mejorar la calidad de vida de las personas mayores y luchar contra la soledad no deseada".

Entre los ganadores están el proyecto Sherpa Alzheimer, de la Fundació Pasqual Maragall y Mindsight Ventures; CUIDA'T, de Kamleon (Jungle Ventures) y Suara Serveis, y SENECTA, de IAAC, Equal Saree, Societat Cooperativa Catalana, La Màquina 3D y Noumena Data Services.

También COHABITEM BCN, de Kuvu Homesharing y Suara Serveis; 55+ Barcelona, de Social Innovation Communities, Upsocial y Movimiento 55+ Associaçao, y CImBE, de Suara Serveis y Manifiesto Studios, que entrarán en una fase de desarrollo e integración de 12 meses y una postrior de 6 meses para analizar su impacto y resultados.