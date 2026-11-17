Barcelona Christmas Tour - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) volverá a poner en circulación a partir del 27 de noviembre el Barcelona Christmas Tour, la ruta nocturna en bus de dos pisos para ver las luces de Navidad y que este año incorporará al recorrido la avenida Diagonal, para ver la iluminación inspirada en las vidrieras modernistas de Antoni Gaudí.

El bus funcionará de lunes a domingo y hasta el 4 de enero, informa TMB en un comunicado este martes.

Hará entre 6 y 10 salidas diarias de 18 a 20.30 horas y el recorrido incluirá monumentos y puntos emblemáticos iluminados, como la Casa Batlló y el paseo de Sant Joan, entre otros.