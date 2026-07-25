Barcelona incorpora tres nuevos centros al programa de apoyo alimentario 'Alimenta'

Imagen de un centro de la red. - AJUNTAMENT DE BARCELONA

BARCELONA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha ampliado la red del programa de apoyo alimentario 'Alimenta' con la incorporación de tres nuevos centros gestionados por entidades sociales, alcanzando un total de siete equipamientos en la ciudad y 170 plazas, informa un comunicado del consistorio este sábado.

Entre las tres nuevas aperturas se encuentran el espacio Alimenta Sants-Badal, impulsado junto a la Fundació Can Pedró y dotado con 30 plazas enfocadas prioritariamente a familias con menores; el espacio Alimenta Raval, desarrollado por Impulsem en el recinto del MACBA con un mínimo de 16 plazas para hombres en edad laboral; y Alimenta Eixample Esquerra, gestionado por la entidad Mescladís con 20 plazas destinadas a mujeres en riesgo de exclusión.

Estos centros se suman a los cuatro que ya se encontraban operativos: Alimenta Carmel-Teixonera, Alimenta Gòtic, Alimenta Nou Barris y Alimenta Besòs-Maresme.

El programa, puesto en marcha en 2021 a través del Institut Municipal de Serveis Socials, está dirigido a personas y familias en situación de vulnerabilidad y trabaja en áreas como el reparto de comidas o cestas de alimentos, la orientación social y laboral, y la organización de talleres de cocina con actividades comunitarias.

La comisionada de Acció Social, Sonia Fuertes explica que el programa "plantea un cambio de paradigma respecto a los modelos más asistenciales y sitúa a las personas en el centro, fomenta su participación activa en el proceso y concibe el apoyo al acceso a la alimentación como una herramienta para acompañar procesos de transformación personal y comunitaria".

Para acceder a cualquiera de estos espacios es requisito obligatorio contar con una valoración previa de los servicios sociales municipales, con el objetivo de seguir cada caso de forma personalizada.