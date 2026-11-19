Efectivos del servicio de limpieza limpian el escaparate de una tienda en el centro de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Laia Bonet, ha explicado que el ejecutivo municipal ha aprobado en Comisión de Gobierno modificar el contrato de limpieza y recogida de residuos de la ciudad e incrementar su presupuesto en 23,5 millones anuales.

Lo ha dicho en declaraciones a los medios este jueves en las que ha detallado que sumarán 57 nuevos equipos y 99 trabajadores, alcanzando así las 2.115 personas que trabajan a diario en la limpieza de Barcelona.

"Somos una ciudad que se va transformando y van apareciendo nuevos espacios públicos como Can Batlló, Glòries o la Marina del Prat Vermell que requieren abordar nuevas necesidades", ha expuesto Bonet para explicar que los refuerzos no serán uniformes en la ciudad, sino que responderán a necesidades concretas.

Ha añadido que han hecho 66 paseos con los vecinos para detectar estas necesidades y que a partir de ahora reforzarán las brigadas de barrio con 16 nuevos equipos en toda la ciudad y que se concentrarán principalmente en los distritos de Nou Barris y Horta-Guinardó, además de intensificar la limpieza en zonas de ocio nocturno, como en Gràcia y en la calle Tuset.

Bonet ha recordado que el contrato de limpieza es el más voluminoso de la ciudad, ya que concentra 300 millones de euros al año: "Esto nos permite tomar conciencia de que es un servicio esencial que la ciudadanía valora bien".

RECOGIDA COMERCIAL SELECTIVA

Por otra parte, este noviembre el servicio de recogida de residuos comerciales selectiva ha incorporado la fracción de envases, que antes no se recogían, para incrementar la recogida selectiva en los comercios.

El nuevo servicio se inicia después de que el gobierno municipal también aprobara en verano una modificación del contrato para augmentar el presupuesto 6,4 millones.

"Los envases que no se recogían se abocaban a los contenedores de la calle y queremos que estos sean para los ciudadanos y su día a día y no para los comercios", ha sostenido.