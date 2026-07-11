Barcelona inicia las obras para ampliar el acceso al barrio del Coll en el entorno del Park Güell

Imagen de las actuaciones previstas - AJUNTAMENT DE BARCELONA

BARCELONA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha iniciado las obras de reordenación urbanística en un área de 2.700 metros cuadrados que da acceso a la parte superior del barrio del Coll, en el distrito de Gràcia, en el entorno del Park Güell, con un presupuesto de 3,6 millones de euros y una duración prevista de 17 meses.

La actuación afecta al ámbito comprendido entre la intersección de las calles Santuari y Ceuta hasta la intersección con las calles Portell y Tirso, una zona que cuenta actualmente con pendientes pronunciadas, taludes y aceras estrechas, informa un comunicado del consistorio.

La reforma tiene como objetivo la ampliación de las calzadas para permitir el giro seguro de los autobuses en ambos sentidos de la marcha y el ensanchamiento de las aceras para eliminar los obstáculos actuales.

El proyecto también contempla la consolidación y conservación del afloramiento rocoso del periodo Triásico situado en el cruce de las calles Ceuta y Santuari para asegurar el talud, además de la renovación del mobiliario urbano y la plantación de nuevos arboles.

La concejala de Gràcia, Laia Bonet, ha explicado que la actuación "permitirá transformar completamente la zona, como pedían los vecinos de la zona: Por un lado, se ganará espacio para peatones, con aceras más anchas y accesibles, pero también se crearán nuevas zonas de estancia y se mejorará el paso de los autobuses."

La financiación de los trabajos corre a cargo del Plan de Reforma Interior (PRI) del distrito de Gràcia y de los ingresos derivados de la actividad turística del Park Güell, asimismo, durante los 17 meses de ejecución, el tráfico no vecinal y las líneas de autobús 87 y 129 permanecerán desviados entre las calles Santuari y Font del Coll.