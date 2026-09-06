Barcelona inicia la rehabilitación de las fachadas de los antiguos talleres de Renfe en el Clot

Fachada de los antiguos talleres de Renfe en el parque del Clot
Fachada de los antiguos talleres de Renfe en el parque del Clot - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
Europa Press Catalunya
Publicado: domingo, 6 septiembre 2026 11:03
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BARCELONA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha iniciado esta semana las obras de rehabilitación de las 7 fachadas históricas de los antiguos talleres de Renfe en el parque del Clot, en el distrito de Sant Martí, con el objetivo de rehabilitar y consolidar las fachadas para garantizar su conservación, mejorar la seguridad y preservar sus valores patrimoniales.

Estas fachadas datan de 1858 y se integraron en el parque en 1986 y las obras, a cargo de Barcelona d'Infraestructures Municipals SA (BIMSA), tienen un presupuesto de cerca de 2 millones de euros y está previsto que acaben en el primer trimestre de 2027, ha informado el consistorio en un comunicado este domingo.

Los trabajos consisten en la reparación y consolidación de los elementos deteriorados, el tratamiento de fisuras, la limpieza de fachadas, la retirada de vegetación y la restauración de los elementos originales.

También se aplicarán tratamientos de protección contra la humedad y los grafitis para favorecer la conservación y facilitar su mantenimiento.

La actuación, en el marco del Pla Endreça, contempla la restitución de volúmenes en función del material a recuperar, la limpieza con agua a presión, inyección de resinas para las fisuras, retirada de piezas rotas y la recuperación de superficies y eliminación de óxido.

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