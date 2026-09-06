Barcelona inicia la rehabilitación de las fachadas de los antiguos talleres de Renfe en el Clot

Fachada de los antiguos talleres de Renfe en el parque del Clot - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha iniciado esta semana las obras de rehabilitación de las 7 fachadas históricas de los antiguos talleres de Renfe en el parque del Clot, en el distrito de Sant Martí, con el objetivo de rehabilitar y consolidar las fachadas para garantizar su conservación, mejorar la seguridad y preservar sus valores patrimoniales.

Estas fachadas datan de 1858 y se integraron en el parque en 1986 y las obras, a cargo de Barcelona d'Infraestructures Municipals SA (BIMSA), tienen un presupuesto de cerca de 2 millones de euros y está previsto que acaben en el primer trimestre de 2027, ha informado el consistorio en un comunicado este domingo.

Los trabajos consisten en la reparación y consolidación de los elementos deteriorados, el tratamiento de fisuras, la limpieza de fachadas, la retirada de vegetación y la restauración de los elementos originales.

También se aplicarán tratamientos de protección contra la humedad y los grafitis para favorecer la conservación y facilitar su mantenimiento.

La actuación, en el marco del Pla Endreça, contempla la restitución de volúmenes en función del material a recuperar, la limpieza con agua a presión, inyección de resinas para las fisuras, retirada de piezas rotas y la recuperación de superficies y eliminación de óxido.