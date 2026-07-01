Barcelona instalará 35 fuentes de agua móviles en las zonas por las que pasará el Tour de Francia

Archivo - Un hombre rellena una botella de agua en una fuente en el parque de la Barceloneta - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona instalará 35 fuentes de agua móviles en los espacios por los que pasará el Tour de Francia, que se sumarán a las que ya forman parte del mobiliario urbano, para hacer frente a las altas temperaturas que afectan a la ciudad.

En un comunicado este miércoles, el consistorio ha hecho un llamamiento a mantenerse hidratado mientras dure el episodio y ha anunciado que reforzará las recomendaciones de Protecció Civil para prevenir los riesgos asociados con el calor.

En este sentido, ha pedido a la ciudadanía que se informe a través de canales oficiales y consulte los accesos y afectaciones a la movilidad para evitar incidencias, disponibles a través de la web letour.barcelona.

Asimismo, ha recomendado hacer pausas en zonas de sombra o en espacios climatizados cuando sea necesario y ha recordado que la ciudad consta de una red de refugios climáticos con más de 500 espacios habilitados por toda la ciudad.

Mientras dure el evento, el Ayuntamiento mantendrá desplegados sus servicios de emergencia para velar por el buen desarrollo del acto y garantizar la seguridad de todo el mundo, para la que ha pedido colaboración ciudadana.