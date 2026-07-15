Barcelona instalará una pantalla gigante en Les Corts para seguir la final del Mundial

Archivo - Aficionados celebran la victora de la Selección española de Fútbol Femenino en la final del Mundial, en el CEM Olímpics Vall d'Hebron, a 20 de agosto de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona instalará una pantalla gigante en el barrio de Les Corts para seguir la final del Mundial del fútbol que disputará la selección española este domingo contra el vencedor del partido entre Argentina e Inglaterra, que se juega este miércoles, ha informado el consistorio en un comunicado.

La pantalla será de 8 metros por 5 y estará en la calle Martí i Franquès en el cruce con la calle Baldiri i Reixac, y se podrá entrar al recinto por las calles Menéndez i Pelayo y por Martí i Franquès, y no se permitirá el acceso con bebidas alcohólicas ni con botellas de vidrio.

Con el objetivo de la participación del público familiar, desde las 19 horas (2 antes del partido) habrá un espacio de juegos y música en la propia pantalla, y desde las 20.30 se seguirá la previa del partido, para conectar a las 21 horas con la retransmisión que ofrece TVE.

El concejal de Deportes de Barcelona, David Escudé, ha enmarcado la iniciativa en la "apuesta por hacer de los eventos deportivos una fiesta abierta a toda la ciudadanía", en lo que es un ejemplo de la estrategia para que la ciudad sea un referente del deporte internacional de las grandes competiciones deportivas.

Ha llamado a la participación en un ambiente cívico, respetuoso, festivo y familiar: "Esperamos que todos los aficionados que se acerquen a Les Corts disfruten del partido con la instalación de la pantalla y deseamos que sea con la victoria final de la selección española".