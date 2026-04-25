Barcelona invertirá 1,15 millones de euros en la mejora de la plaza Àngel Pestaña, en Nou Barris

BARCELONA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona invertirá 1,15 millones de euros en la "mejora integral de los espacios verdes" de la plaza Àngel Pestaña, en el barrio de la Prosperitat, que forma parte del distrito de Nou Barris, según ha informado este sábado mediante un comunicado.

La intervención se centrará en unos 1.500 metros cuadrados de zonas de jardín de la plaza, que tiene una superficie de más de 9.300 metros cuadrados, con el objetivo de adaptar el espacio a las necesidades actuales, según explica el consistorio.

Las obras, que está previsto que comiencen próximamente, tendrán una duración aproximada de cuatro meses y forman parte del Pla Endreça y del Plan de Inversiones Municipal 2025-2027, que prevé actuaciones en distintos puntos de la ciudad.

La plaza Àngel Pestaña, inaugurada en 1986 y objeto de actuaciones puntuales en los últimos años, es uno de los espacios centrales del barrio de la Prosperitat, delimitado por varias calles del entorno y con un papel destacado en la vida cotidiana de la zona.

El concejal del distrito de Nou Barris, Xavier Marcé, ha reivindicado el papel del ayuntamiento: "La mejora de la plaza de Ángel Pestaña es un ejemplo concreto de esta manera de gobernar, con actuaciones útiles que impactan directamente en la vida cotidiana del vecindario".