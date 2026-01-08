Barcelona invertirá 14 millones en el barrio de Torre Baró para soterrar el cableado de servicios

Marcé, Collboni y Ortíz en rueda de prensa este jueves. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicado este jueves que el Ayuntamiento destinará 14 millones de euros al barrio de Torre Baró para enterrar el cableado aéreo de las líneas de servicios para "mejorar la red eléctrica de todo el barrio" después de varios años con cortes puntuales del suministro.

Lo ha dicho en rueda de prensa junto a la primera teniente de alcalde, Laia Bonet; el concejal del distrito de Nou Barris, Xavier Marcé, y la presidenta de la Asociación de Vecinos de Torre Baró, Valeria Ortíz.

"Es un proyecto ambicioso y que tiene que garantizar un servicio tan básico como la electricidad y no dejar a ningún vecino, ni espacio con la iluminación que necesita", ha expresado.

Ha recordado que los vecinos han sufrido en los últimos meses y años cortes repentinos de luz en sus casas y ha achacado que gran parte del problema viene dado por los robos de cables y cobre

Collboni ha remarcado que retirar los postes mejorará la movilidad en el barrio, a la vez que el paisaje, y ha valorado la importancia de la lucha vecinal para conseguir mejoras.

LAS OBRAS

El proyecto prevé el soterramiento de los cables de todas las calles del barrio, incluyendo la retirada de los postes de apoyo, y que sea una iniciativa con continuidad después del mandato, pese a que la primera fase durará 54 semanas, según ha comentado Marcé.

Así, los primeros trabajos comenzarán este enero en la avenida Escolapi Càncer y en la calle Llerona, con un paquete de unos 4 millones de euros, mientras ya se están redactando el resto de proyectos para las demás calles.

Marcé ha añadido que cuando el cableado está al aire libre su deterioro es "mucho más rápido" debido a la climatología y ha subrayado que el soterramiento corresponde al Ayuntamiento y no a las compañías operadoras de luz, pero ha afirmado, textualmente, que con su complicidad el trabajo es más fácil.

ORTÍZ

En su intervención, Ortíz ha celebrado el anuncio de Collboni asegurando que es un "inicio" porque dejarán de sufrir apagones durante todo el año.

"Quiero que llueva y no tener miedo a quedarme sin luz. Ahora podremos hacer seguimiento real de lo que se ha dicho hoy y ojalá estuvieran aquí las personas que llevan luchando 50 años por Torre Baró", ha sostenido.

Ha concluido explicando que cada año hacen una carta a los Reyes Magos pidiendo mejoras en el barrio y que ahora "por fin" las instituciones les están acompañando.