Barcelona invierte 3,47 millones en reforzar la flota de Bombers con 7 autobombas urbanas ligeras

Bombers de Barcelona - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha reforzado la capacidad de los Bombers de la ciudad con la incorporación de siete nuevas autobombas urbanas ligeras, con una inversión de 3,47 millones, que permitirán operar en trama urbana de calles estrechas.

Lo ha explicado el tercer teniente de alcalde de Barcelona, Albert Batlle, junto al jefe de guardia de los Bombers de Barcelona, Gerard Pradas, este viernes en rueda de prensa para hacer valoración de la campaña forestal, que empezó el 22 de abril.

Desde entonces y hasta el 31 de julio, los Bombers han actuado en dos incendios forestales, con una afectación total de 0,48 hectáreas, y el dispositivo forestal ha realizado 208 recorridos preventivos en Collserola y las zonas de interfase urbano-forestal.

Batlle ha asegurado que estos datos demuestran que "la prevención funciona" y ha dicho que son el resultado de meses de trabajo, planificación e inversión pública, por lo que ha valorado la apuesta del consistorio en seguir modernizando la flota de los Bombers con los nuevos vehículos.

En este sentido, ha instado a "no bajar la guardia" y seguir con este esfuerzo preventivo hasta que termine la campaña, hacia principios de octubre, ya que agosto y septiembre siguen siendo un periodo especialmente sensible por el riesgo de incendio forestal.

VEHÍCULOS MÁS LIGEROS

Por su lado, Pradas ha afirmado que los nuevos vehículos, de una tipología de la que ya disponen hace años, son más reducidos y permiten garantizar el acceso a la trama urbana más estrecha, como en los barrios de Ciutat Vella y Gràcia.

Estos vehículos, de unos 6 metros de largo, cuentan con una cisterna de 1.400 litros de agua y una bomba con capacidad para trabajar con caudales de hasta 2.000 litros por minuto a baja presión y 400 litros por minuto a alta presión.

Además, Pradas ha destacado la importancia de la participación ciudadana en la prevención y ha dado las gracias a las asociaciones de vecinos y los responsables de los barrios de montaña por los trabajos de divulgación y por la coordinación con el cuerpo.

MANTENIMIENTO DE FRANJAS

Sobre el mantenimiento de las franjas de protección y la prevención en Collserola, Batlle ha dicho que la gestión es correcta y que hasta ahora ha funcionado, aunque si es necesario están "dispuestos a buscar sistemas de mejora de los instrumentos de intervención".

"Sabemos que el mantenimiento de las franjas a veces tiene su complejidad y en este sentido se agradece mucho también la responsabilidad por parte de los vecinos", ha añadido.

Preguntado por la peste porcina africana (PPA) en Collserola, Batlle ha agradecido la responsabilidad ciudadana al mantener las condiciones de restricción de acceso al parque: "Continuaremos con las medidas, esperando que el cumplimiento de las restricciones ayude a que pronto se puedan empezar a flexibilizar".