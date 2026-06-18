Barcelona lanza una Guía de Restauración con 55 restaurantes premiados por la ciudad

Quevedo en el bar La Esquinica. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comisionada de Promoción Económica, Comercio y Restauración del Ayuntamiento de Barcelona, Nadia Quevedo, ha presentado este jueves la nueva edición de la Guía de Restauración que recoge la información sobre los locales ganadores, finalistas y distinguidos con mención honorífica en los Premis Barcelona Restauració 2025 y que incluye 55 restaurantes.

En declaraciones a los medios, Quevedo ha remarcado el papel de la restauración en el modelo de ciudad y de comercio, el cual acogerá este año la Capitalidad Europea del Comercio Local, tras afirmar que el sector está presente en "todos los distritos, todos los barrios y todas las calles con más de 10.000 bares y restaurantes".

Quevedo ha explicado la nueva guía desde el bar La Esquinica (ganador el año pasado en la categoría de integración en el barrio) junto a representantes de los ejes comerciales de toda la ciudad, así como de Pimec, Barcelona Comerç y Barcelona Oberta.

Así, los restaurantes que forman la guía son los ganadores de los premios a la calidad gastronómica, la integración en el barrio, a la sostenibilidad, al servicio de sala y a la restauración de los mercados.

La primera edición de la guía se publicó en 2024 y recogía la información de todos los locales ganadores de los premios hasta entonces, a diferencia de la actual, que recoge los de la última edición.