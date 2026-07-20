Barcelona y Montpellier piden acabar la conexión ferroviaria de alta velocidad entre ambas ciudades

Collboni y Delafosse. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha recibido este lunes por la tarde al alcalde de Montpellier, Michaël Delafosse, y han suscrito una declaración conjunta para que se acabe la línea ferroviaria de alta velocidad que conecte las dos ciudades.

El documento subraya la importancia estratégica de este proyecto porque mejoraría la movilidad de "más de 2 millones de personas entre ambas ciudades que reforzaría la actividad económica y social de sus territorios", informa el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado.

La línea ha sido parcialmente ejecutada desde 2013, pero el tramo francés hasta Montpellier aún se debe completar, por lo que la Montpellier Méditerranée Méropole (que preside Delafosse) ha prometido defender ante los organismos del Estado francés que se haga realidad el proyecto.