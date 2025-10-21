Barcelona Oberta elabora un decálogo para "recuperar y reforzar el comercio" de Ciutat Vella

BARCELONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Barcelona Oberta ha presentado este martes un decálogo para "recuperar y reforzar el mix comercial" del distrito barcelonés de Ciutat Vella, en el marco de la jornada Summit que ha organizado en la Casa Seat de Barcelona, informa en un comunicado.

La cita ha contado con la presencia de la directora de Comercio de la Generalitat de Catalunya, Marta Angerri; el teniente de alcaldía de Prevención, Seguridad, Convivencia y Régimen Interior de Barcelona, Albert Batlle; y el presidente de Barcelona Oberta, Gabriel Jené, entre otras personalidades.

En el texto, esta unión de ejes comerciales y actores privados que representan el turismo de compras y comparten una visión del papel económico y social del retail de Barcelona sostiene que los comercios de Ciutat Vella lastran con la burocracia del ayuntamiento y unas obras que dificultan su actividad en el centro de la ciudad.

Por ello, reclaman actuaciones como dar luz verde a la implantación del Hotel Four Seasons en el edificio del Banco de España de plaza Catalunya, una estrategia para atraer nuevos operadores y "reforzar el mix comercial", o revalorizar edificios emblemáticos que llevan años cerrados.

En este último punto, han puesto de ejemplo la Antiga Aduana, Nova Aduana, Teatre Principal, Banco de Españaa, Palau Dalmases, Metrònom (1918), Castell dels Tres Dragons, Audiència Provincial, Foneria de Canons, Capitol y el Palau del Cinema.

También han reclamado medidas como mejorar la accesibilidad en el distrito, una "presencia constante y coordinada" de los servicios de seguridad y limpieza, un nuevo marco de colaboración público-privada y apostar por la libertad de horarios los domingos y festivos en el centro, entre otras reivindicaciones.