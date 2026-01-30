Barcelona ofrecerá actividades ciudadanas en febrero y marzo sobre la transformación de la Rambla

Archivo - Un obrero realizando obras en las Ramblas de Barcelona, a 25 de octubre de 2023, en Barcelona, Catalunya, (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona iniciará este mes de febrero hasta marzo las actividades ciudadanas sobre la transformación de la Rambla, en el marco de la estrategia para "acercar" su renovación a la ciudadanía a través de acciones que permitan conocerla mejor, informa en un comunicado este viernes.

En total, se han programado ocho sesiones de cuatro propuestas, en las que figuran un itinerario explicativo a través de un paseo guiado, una propuesta fotográfica participativa, otra para dibujar el paisaje en transformación y una ruta guiada desde la plaza Catalunya hasta el Portal de la Pau para conocer los hallazgos arqueológicos de la Rambla.

Las inscripciones están abiertas en la web del consistorio y en el Espai Rambla, la oficina de atención e información sobre las obras de este paseo instalada en el Palau de la Virreina.