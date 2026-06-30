Barcelona y Pimec lanzan una guía para empresas contra la soledad no deseada en el entorno laboral

Villanueva durante su intervención - EUROPA PRESS

BARCELONA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Salud del Ayuntamiento de Barcelona, Marta Villanueva, ha presentado este lunes la guía 'Soledat no desitjada a l'entorn laboral: una guia pràctica per a les pimes', una iniciativa impulsada por el consistorio y Pimec, con el apoyo de la obra social del Hospital Sant Joan de Déu.

Villanueva ha presentado la guía en un acto en la sede de Pimec este martes junto a la responsable de Seguretat i Salut Laboral de Pimec, Yolanda Gómez, y la jefa del área de Formación y Promoción del Institut Català de Seguretat i Salut Laboral, Amàlia Valls.

La concejal ha enmarcado la guía en el segundo reto estratégico del 'Pacte de Ciutat contra les Soledats 2026-30' que presentó el Ayuntamiento en mayo para combatir esta problemática y ha afirmado que, pese a ser una vivencia individual, saben que la "receta y solución pasa por la vertiente comunitaria".

"El abordaje es complejo y no lo podemos hacer solos desde el Ayuntamiento. Esta guía práctica para las pymes de la ciudad es el fruto de la suma de capacidades que han establecido empresas haciendo pasos concretos para combatir la soledad", ha afirmado.

Ha remarcado la importancia de la colaboración entre administración y patronal, así como de entidades, para tener una mirada "transversal", a la vez que ha apuntado que cerca del 80% de los cambios laborales están relacionados con el bienestar emocional en el trabajo.

GÓMEZ Y VALLS

En su intervención, Gómez ha incidido en que los riesgos psicosociales no están tan presentes como los laborales y ha asegurado que la guía es una estrategia para proteger a las pymes ante estos riesgos.

Ha definido la soledad no deseada en el entorno laboral como la "sensación de aislamiento y desconexión emocional, independientemente de estar físicamente rodeado de otras personas", tras asegurar que desde Pimec quieren construir una cultura preventiva sólida y que aporte a la empresa.

Por su parte, Valls ha manifestado la capacidad de adaptación más rápida de las pymes cuando se encuentran con una situación así, ya que son más próximas con las personas: "Pueden reaccionar más fácilmente y crear entornos más humanos".

Ha coincidido con Gómez en la poca presencia de los riesgos psicosociales ya que, según ella, la prevención se ha centrado siempre en riesgos laborales, en vez de en los económicos, organizacionales y los psicosociales.

Por ello ha emplazado a los líderes de empresas a buscar una visión "integral" de la prevención de riesgos y a tener en cuenta los factores emocionales, organizativos y laborales para evitar estas problemáticas.