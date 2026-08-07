Barcelona pone en marcha una caseta y un servicio de dinamización en la zona de baños del Fórum

Caseta colocada por el Ayuntamiento de Barcelona en la zona de baños del Fórum - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha puesto en funcionamiento una caseta y un servicio de dinamización en la zona de baños del Fórum con una "clara" función socioeducativa, de inclusión y trabajo comunitario, especialmente dirigido a los colectivos más vulnerables.

La programación incorpora la perspectiva de género, promueve el respeto por el entorno y combina actividades terrestres y marinas, priorizando la práctica deportiva y el conocimiento del medio marino, ha informado en un comunicado este viernes.

Durante el verano de 2025, un total de 1.118 personas participaron en las actividades programadas de este servicio, que ha contribuido a consolidar la zona de baños del Fórum como espacio "seguro, inclusivo y de referencia para la ciudadanía".

El horario de actividades durante la temporada alta será de 12 a 14 horas y de 15 a 19 horas y, paralelamente, ya está en pleno funcionamiento el nuevo chiringuito concebido como un espacio de apoyo a proyectos de dinamización social.

El equipamiento dispone de un aseo público adaptado y de una pérgola, y promoverá un modelo de consumo responsable y sostenible: no se venderán bebidas alcohólicas, no se permitirá fumar en la terraza y se implantará el sistema de depósito, devolución y retorno del vaso reutilizable para las bebidas para llevar con un depósito de 1 euro.