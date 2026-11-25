Archivo - Luces de Navidad recién colocadas junto a la Pedrera, a 14 de octubre de 2025, en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Intendente Mayor y jefe de la División de Coordinación de la Guàrdia Urbana de Barcelona, Jordi Guerrero, ha afirmado que prevén entre 30.000 y 40.000 personas para el acto de encendido de luces de Navidad de este jueves que se celebrará a las 18 en el cruce del paseo de Gràcia con la calle Rosselló.

Lo ha dicho en declaraciones a la prensa este miércoles, en las que ha apuntado que la afluencia de público también dependerá de si acompaña la meteorología, ya que se prevé lluvia, y que será el Ayuntamiento quien decida si el espectáculo se realiza o no en función del tiempo.

Ha recordado que desde este lunes ya han cortado el tramo central del paseo de Gràcia para instalar los preparativos del espectáculo desde la avenida Diagonal hasta la calle Provença en sentido mar y desde la calle Aragó hasta la Diagonal en sentido montaña.

La vía quedará cortada en su totalidad desde la Diagonal hasta la Gran Via unas horas antes del inicio del acto, al igual que las estaciones de Metro más cercanas a las calles colindantes, mientras que desde las 12 del mediodía del jueves las afectaciones se extenderán a las calles transversales del paseo de Gràcia.

Ha añadido que prevén que sobre las 19 puedan comenzar a normalizar el tráfico: "Esto no quiere decir que abramos las vías, sino que a partir de esa hora podemos comenzar a tomar decisiones, como recomendar a la gente que suba a las aceras e intentar retirar los elementos de protección que habremos instalado".

MOVERSE EN TRANSPORTE PÚBLICO

Guerrero ha remarcado como consejo principal que los asistentes se muevan en transporte público: "Es esencial que todo el mundo se conciencie de que es un día para evitar la movilidad privada y a la vez para evitar aquellas estaciones de Metro que están muy cerca del escenario".

También ha pedido que la gente venga desde la plaza Catalunya, la plaza Universitat y de aquellas zonas que están en la zona baja del paseo de Gràcia para ir acercándose progresivamente al escenario.

Igualmente, ha señalado que el encendido se puede disfrutar desde cualquier punto del paseo y que "no es estrictamente necesario estar delante del mismo escenario".

FOTOS EN MEDIO DE LA CALLE

Por otra parte, ha pedido no hacerse fotografías con el alumbrado de Navidad si no se dan las condiciones de seguridad apropiadas, en lo que ha afirmado que es una problemática que se encuentran cada año.

"Lo que no recomendamos de ninguna de las maneras es que se aprovechen las fases verdes de los semáforos de peatones para hacer fotos porque entorpecen el tráfico. Y de todas todas lo que no se debe hacer es bajar a la calzada cuando el tráfico está abierto para hacer una foto desde el carril bus", ha dicho.