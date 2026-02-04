Barcelona programa actividades previas para que los Goya "se sientan en la vida diaria"

La consellera Sònia Hernández, Fernando Méndez Leite y el concejal Xavier Marcé, en la presentación de actividades previas de los Goya en Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Barcelona ha programado actividades paralelas previas a la entrega de los 40 Premios Goya el 28 de febrero para que los galardones "se sientan en la vida diaria" de la capital catalana, con exposiciones, la instalación de siete 'Goyas' gigantes, una proyección en la prisión de Wad Ras, un concierto del 40 aniversario y encuentros con los equipos de las películas nominadas y los Goya de Honor.

Lo han explicado este miércoles la consellera de Cultura de la Generaliat, Sònia Hernández; el concejal de Cultura, Xavier Marcé, y el presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, Fernando Méndez Leite, en un acto en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona.

Entre las actividades previstas figuran la exposición 'La emoción de los Goya' en la plaza de las Glòries, que se puede ver desde este miércoles al 1 de marzo; un homenaje al Goya de Honor de esta edición, Gonzalo Suárez, en el Palau de la Música, y un encuentro con el público con el Goya Internacional de este año, la actriz Susan Sarandon.

También habrá un concierto en L'Auditori de Barcelona con la Banda Municipal de Barcelona que recorrerá bandas sonoras premiadas en los 40 años de los Goya; un 'photocall' en el Ayuntamiento para que los ciudadanos se puedan fotografiar con una réplica de la estatuilla, y una sesión en la prisión de Wad Ras con la proyección de 'Flores para Antonio' con la presencia de Alba Flores.

Méndez Leite ha dicho que quiere que los 40 Premios Goya sean un evento "sostenido en el tiempo", Hernández ha afirmado que las actividades quieren prolongar el evento más allá de la gal, y Marcé ha abogado por que los galardones tengan una repercusión social amplia.

