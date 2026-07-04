Barcelona prueba tecnología BIM e IA en licencias de obras en un proyecto piloto con la Generalitat

Proyecto piloto de BIM e IA en la tramitación de licencias de obras - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat están desarrollando un proyecto piloto para aplicar la tecnología BIM y la inteligencia artificial a la tramitación de licencias de obras, según ha informado este sábado el consistorio en un comunicado.
La iniciativa forma parte del convenio firmado en marzo de 2026 entre ambas administraciones, i2CAT y el CTTI, y se enmarca en el Pla Barcelona Fàcil, la estrategia municipal para simplificar trámites y mejorar la relación con la ciudadanía.
El proyecto busca definir las condiciones necesarias para implantar una tramitación de licencias parcialmente automatizada a partir de modelos BIM, así como identificar los retos técnicos, normativos y organizativos que habrá que resolver para hacerlo posible.
En una primera fase se ha analizado y parametrizado parte de la normativa urbanística a partir de más de 500 requerimientos, transformando en reglas automatizadas aquellos criterios susceptibles de objetivarse y construyendo un primer piloto funcional sobre la plataforma BIMROCKET.
La prueba se ha desarrollado a partir de un caso real, la tramitación de una licencia ordinaria de obras para un edificio en la calle Gran de Sant Andreu, y en esta primera fase se han implementado 21 validaciones automáticas centradas en aspectos como la superficie útil, las dimensiones mínimas o las condiciones de iluminación y ventilación.