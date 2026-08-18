Barcelona quintuplica las ayudas a comunidades para prohibir pisos turísticos tras su "éxito"

Archivo - Dos turistas con maletas en el centro de Barcelona, a 17 de septiembre de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado quintuplicar el presupuesto de las ayudas a las comunidades de propietarios que prohíban los pisos turísticos tras el "éxito" inicial de la medida, que pasa de 56.000 a 256.000 euros.

Así lo ha anunciado el consistorio en un comunicado este martes, en el que el teniente de alcalde de Vivienda, Jordi Valls, ha justificado que la ampliación permitirá "dar respuesta a la demanda, que ha superado en un 30% las previsiones".

Ha sostenido que el objetivo de las ayudas, acordadas en primera instancia con ERC, es "contribuir a la eliminación" de las viviendas de uso turístico hasta la entrada en vigor de la eliminación total de este tipo de licencias en 2028.

HASTA 2.500 EUROS

En concreto, la medida está diseñada para subvencionar los gastos de gestión a la hora de modificar los estatutos de la comunidad, por el que los propietarios pueden solicitar hasta el 50% del coste total de los servicios de notaría, registro de la propiedad u honorarios.

De este modo, pueden solicitar hasta un máximo de 1.500 euros en caso de que modifiquen los estatutos vigentes y hasta un máximo de 2.500 euros en aquellos casos en que los estatutos sean de nueva creación.

La iniciativa se enmarca en el convenio de colaboración con el Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida y la Cámara de Propiedad Urbana de Barcelona, cuya primera convocatoria se publicó el febrero pasado y que recibió más de 80 solicitudes.