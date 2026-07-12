Barcelona reabre la primera zona renovada del parque del Turó de la Peira

Imagen del parque. - AJUNTAMENT DE BARCELONA

BARCELONA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha completado la primera fase de las obras de remodelación del parque del Turó de la Peira, en el distrito de Nou Barris, un proyecto ejecutado a través del Pla de Barris que cuenta con una inversión total de 4,6 millones de euros y que completará su siguiente fase a principios de 2027.

Esta primera etapa de las obras se ha centrado en el sector del parque que da acceso al paseo de Fabra i Puig, entre el Centro de Educación Especial Josep Pla y el Institut Josep Pla, informa el consistorio en un comunicado este domingo.

La zona reabierta incorpora un área de juegos infantiles, un espacio para jugar a voleibol, una zona de calistenia, aparatos de gimnasia en los caminos peatonales, un área de recreo para perros, nuevo mobiliario urbano y la renovación del alumbrado público, además de mejoras en los accesos, renovación de las escaleras y la adecuación de las rampas de la zona.

La regidora del Pla de Barris, Sara Belbeida, ha celebrado la transformación: "Hacemos un parque más accesible, más seguro y con más oportunidades para niños, jóvenes, familias y mayores, pero, sobre todo, reforzamos un espacio que forma parte de la vida cotidiana del barrio y que hoy gana en calidad, usos y convivencia".

Por su parte, el regidor del distrito de Nou Barris, Xavier Marcè, ha recordado que esta actuación se suma a otros proyectos que se están llevando a cabo en el distrito como el despliegue de espacios de sombra, la renovación de las áreas de juego infantil de la calle Rosario Pi y de la escuela Amor de Dios y la nueva Illa Q.

La renovación permite además que los alumnos del Institut Josep Pla utilicen el parque durante el horario de recreo, mientras que las instalaciones deportivas del centro educativo se abrirán al público general fuera del horario lectivo.

SEGUNDA FASE

Las actuaciones en el parque continuarán con una segunda fase que incluye la adecuación de las zonas de pícnic, la señalización de los itinerarios peatonales, la renaturalización de los sectores restantes y, a medio plazo, la instalación de un quiosco de restauración con aseos públicos.

Marcè ha destacado que esto no son "intervenciones aisladas" sino un proyecto continuado de renovación del parque y su entorno.